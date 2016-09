Battlefield 1: 64-Spieler Multiplayer-Gameplay ist online

Im Rahmen von EAs Event EA Play wurde Battlefield 1 für eine Stunde von Youtube-Größen und einigen Sternchen gespielt (so auch Rapper Snoop Dogg;siehe Teaserbild). EA übertrug das 64-Spieler-Spektakel via Livestream in die Welt und abseits der Übertragung, durften die teilnehmenden Youtuber mit Exklusivrecht ausgestattet, Gameplay für ihren Youtube-Channel aufnehmen. Allerdings, so wie es scheint, aktuell nicht viel länger als 2 Minuten Gameplay.

Nachfolgend haben wir die ersten auffindbaren Videos eingebettet zum fröhlichen Abspielen und Sabberfäden der Vorfreude bilden:

M3RKMUS1C



jackfrags



ponylionHD



DooM49



Nachfolgend noch ein Paar Tweets die ebenfalls interessante Szenen zeigen:

First person view of entering a vehicle in #Battlefield 1. pic.twitter.com/I8N7q30GNV — Battlefield (@Battlefield) 12. Juni 2016

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Eine Beta wurde nun mit “später im Sommer 2016″ angekündigt.

topoftheGAMES meint: Wir wollen auch spielen! Die Grafik ist eventuell einen Klecks zu bunt, doch das werden ReShade/SweetFX bei der PC-Version schon richten. Dynamisches Wetter, der Absturz der Zeppeline, Physik und vor allem der Sound – Battlefield ist wieder da und das so originell wie schon seit Battlefield 2 nicht mehr.