Escape from Tarkov: Entwickler-Livestream zeigt neues Gameplay

Escape from Tarkov sollte eigentlich jeder Spieler bereits kennen, der einst begeistert DayZ oder andere Survival-Spiele spielte. Der russische Titel setzt auf Realismus und möchte (wie so viele Spiele davor) der spielerischen Tradition von DayZ folgen, aber auch einige Punkte erweitern und anders machen. Escape from Tarkov entsteht mit viel Liebe zum Detail und läuft auf der Unity Engine (5er Version).

Wer sich vom aktuellen Entwicklungsstand überzeugen möchte, sollte den Livestream-Mitschnitt auf dem offiziellen Youtube-Channel nicht verpassen: