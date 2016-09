Uncharted 4: The Last of Us 2 mit schwangerer Ellie?

Könnte The Last of Us 2 in Entwicklung sein und Ellie die schwangere Hauptfigur? Laut Reddit-User Hvitdverg findet man in Uncharted 4 ein Poster von The Last of Us 2. Schenkt man der abgebildeten Grafik Glauben, könnte der Titel The Last of Us American Daughters lauten und sich um die schwangere mit Gasmaske ausgerüstete Ellie drehen.

Die Entwicklung von The Last of Us 2 ist ein offenes Geheimnis. Vor wenigen Monaten nutzte einer der Mitarbeiter von Naughty Dog in einem Livestream (versehentlich) die “falschen” Worte und sprach vom “ersten Last of Us”. Der Erfolg der Marke war immens und ein Nachfolger ist wohl nur eine Frage der Zeit.

Hier das Bild des Posters in Uncharted 4:



Was glaubt ihr, steckt mehr dahinter oder ist dies nur ein Entwickler-Gag?