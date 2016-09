Battlefield 1: Offiziell vorgestellt – Szenario: Erster Weltkrieg

Der neue Trailer zu Battlefield 5 ist da und (erste Überraschung!) das Electronic Arts-Spiel heißt von nun an Battlefield 1! Die zweite Überraschung: Das Szenario ist der Erste Weltkrieg. Das bedeutet für uns Spieler: Doppeldecker, Pferde, Schiffe, Panzer, Gräben und Soldaten ausgestattet mit Gasmasken. Hier zunächst der Trailer:

Die Katze ist also endgültig aus dem Sack und die Spekulationen haben ein Ende. Battlefield 1 bildet einen Neuanfang der Marke. Das Szenario besteht aus der Westfront, den Alpen und der arabischen Wüste. Vorbesteller erhalten Zugang zum Hellfighter Pack, welches aus Items besteht die zugehörig zu dem berühmt berüchtigen Harlem Hellighter Infantry-Regiment gehört. Einem Regiment, bestehend aus afroamerikanischen Soldaten. Nahkampfangriffe, wie zum Beispiel die Benutzung von Schaufeln als Waffe oder Bajonette, werden eine wichtige Rolle in Battlefield 1 spielen. Ein Squad System findet ebenfalls in Spiel. Ein wichtiges Feature wird das dynamische Wetter darstellen.

Die Spielmodi: Conquest, Rush, TDM, Domination, Last Squad Standing, Pidgeon und Transport.

Der Multiplayer-Modus erlaubt Schlachten mit bis zu 64 Mitspielern.

Nähere Informationen dazu folgen später.

Der offizielle Release ist am 21. Oktober 2016. EA Access Mitglieder erhalten frühzeitigen Zugang zum Spiel ab dem 18. Oktober 2016.