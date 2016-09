Battlefield 5: Teaser-Trailer online – Zweiter Weltkrieg oder Zukunft?

Der Teaser-Trailer zur heutigen Battlefield 5-Vorstellung ist online und wie zu erwarten war, erfahren wir keinerlei Neuigkeiten oder Details. Gezeigt wird lediglich ein Soldat mit Kragen und ein Schatten, der von irgendetwas Großem geworfen wird. Was das genau ist, die Hindenburg oder ein Raumschiff, das gibt es heute bei der offiziellen Vorstellung um 22:00 Uhr im offiziellen Battlefield 5-Twitch-Livestream. Seht und interpretiert die wenigen Sekunden selbst.

Der Soldat könnte einen Kurzhaarschnitt tragen, wie es 1940 Mode war, aber genauso könnten aus der gezeigten Perspektive seine Rastafari-Zöpfe nicht zu sehen sein. Der Mantel würde zum Zweiter Weltkrieg-Szenario passen, oder zur letzten Kollektion von Modedesigner Karl Lagerfeld. Anders gesagt: Wir haben keine Ahnung in was für eine richtige es gehen könnte und der Teaser verrät nichts. Was glaubt ihr was es sein könnte oder seht ihr ein Detail in dem Videoschnipsel, das wir nicht sehen? Wenn ja, ab in den Kommentarbereich damit.

Für Klickfaule haben wir den Livestream hier eingebettet: