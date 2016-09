Test: Ratchet & Clank

In jungen Jahren kam Olaf Szymanski erstmals am Atari 800 mit Computerspielen in Berührung und bis heute nicht mehr davon los. Aus River Raid und Montezumas Revenge wurden MMO-Raids und Burnout Revenge. Olaf spielt unabhängig der Genres alles was zockbar ist, getreu dem Motto: "Das Spiel macht den Spielspaß, nicht die Plattform."