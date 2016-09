Call of Duty: Infinite Warfare: Trailer und erste Infos

Der Call of Duty: Infinite Warfare-Trailer ist online und kommt nicht bei allen Spielern so gut an. Aber lesen wir zunächst mal den Beschreibungstext des Trailers bei Youtube:

Call of Duty®: Infinite Warfare kehrt zu den Wurzeln der Reihe zurück und setzt den Fokus auf riesige Kriegsschauplätze vor dem Hintergrund einer filmreifen und fesselnden Militärgeschichte. Bereitet euch auf eine unvergessliche Reise vor und nehmt den Kampf gegen die Settlement Defense Front auf, um unser aller Leben zu verteidigen.

Der Trailer ist gewohnt fulminant beschrieben und verspricht inhaltlich CoD-typische Shooter-Kost. Allerdings hält sich die Begeisterung der Spieler für die Infinite Warfare-Ankündigung in Grenzen. Die Likes und Dislikes bei Youtube sprechen nämlich eine ungewohnte Sprache. Während der deutsche Trailer 1476 Likes und 1002 Dislikes bei 24770 Aufrufen aufweist, sind es beim englischen Video aktuell 59638 Likes und 26461 Dislikes, bei 494517 Aufrufen. Es stellt sich die Frage, ob Spieler nicht langsam die Lust am Shooter-Zukunftsszenario verlieren oder das schlechte Like/Dislike-Verhältnis nicht schlichtweg eine ebenfalls gewohnte CoD-Kritik der Youtube-Minderheit darstellt. Immerhin sorgte auch Call of Duty: Black Ops 3 markentypisch für starke Verkaufszahlen im sechsstelligen Bereich.

Bevor wir die ersten Informationen verkünden, hier zunächst der angesprochene Trailer:



Inhaltlich geht es beim neuen Call of Duty: Infinite Warfare um intergalaktische Kämpfe in unserem Sonnensystem, zwischen Settlement Defense Front (radikale Kolonisten) und SATO (Erdstreitkräfte). Ein echtes Science-Fiction-Szenario also. So wird auch nicht mehr auf oder um die Erde herum gekämpft, sondern auch im Weltraum und dem Saturn-Mond Titan. Der Spieler übernimmt die Rolle von Captain Reyes, der das Raumschiff Retribution befehligt, eines der letzten Kampfschiffe der Erde. Wie auch im Trailer zu sehen war, werden Kämpfe im Weltall ebenfalls ein Bestandteil des Gameplays sein. Gesteuert wird hierbei ein Raumgleiter namens Jackal.

Im Multiplayer-Modus darf man sich auf Koop-Metzelei im Modus Zombies freuen, mit einer eigenen Storyline, Spielmechaniken und anderen Dingen, die Activision demnächst ankündigen möchte.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November 2016 für PC, PS4 und Xbox One.

Achso, eine Sache gibt es noch. Am Ende des Trailers ist euch vielleicht etwas aufgefallen. Die Bilder von Minute 2:59 bis 3:16 stammen aus Call of Duty Modern Warfare Remastered. Call of Duty Modern Warfare Remastered wird aber nicht etwa separat verkauft, sondern ist Bestandteil der Sonderversionen von Call of Duty: Infinite Warfare.

Hier die Preise und Inhalte der verschiedenen Verkaufsversionen:

- Legacy Edition und Digital Legacy Edition (je USD 79,99)

Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered

- Digital Deluxe Edition (USD 99,99)

Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare Remastered und der Season Pass

- Legacy Pro Edition (USD 119,99)

Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Season Pass, Steelbook, Soundtrack und digitale Items

Call of Duty Modern Warfare Remastered enthält nicht nur die Kampagne, sondern auch den Multiplayer-Modus mit 10 Mehrspieler-Karten und der Möglichkeit dedizierte Server einzurichten. Entwickelt wird das CoD:MW-Remake von Raven Software.

Infos zu Call of Duty Modern Warfare Remastered, erhaltet ihr im offiziellen FAQ. Die ersten Screenshots zum Spiel erhaltet ihr in unserer Screenshot-Galerie.

Ein cleverer Schachzug seitens Activision das Remake NUR mit dem neuen Call of Duty zu verkaufen oder? Wenn ihr eine Meinung dazu habt, nutzt den Kommentarbereich!