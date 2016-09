Nintendo: NX-Release und Zelda-News

Nintendo hat Informationen über ihre neue Konsole mit dem Codenamen NX geteilt. Die Konsole mit dem, laut Nintendo, “brandneuen Konzept”, soll im März 2017 erscheinen. Weitere Neuigkeiten beziehen sich eher auf fehlende Informationen, satt auf Details. Nintendo gibt im weiteren nämlich bekannt, dass der NX nicht auf der E3 diesen Juni vertreten sein wird. Eine offizielle Enthüllung soll erst im späteren Jahresverlauf erfolgen.

Das Loch, das der NX auf der E3 hinterlässt, will Nintendo mit dem neuen The Legend of Zelda Spiel stopfen. Der Konsolen- und Spielehersteller plant mit The Legend of Zelda wohl Großes, es soll nämlich ihr einziges spielbares Spiel auf der E3 sein. Eine weitere Verschiebung haben wir auch noch für euch. Um gleichzeitig auf der Wii U und dem NX erscheinen zu können, wird das neue Zelda-Spiel erst 2017 erscheinen.