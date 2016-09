Test: The Division

Während Ubisofts Ankündigung von Tom Clancy’s The Division im Rahmen der E3 2013, sorgte gerade das damals gezeigte Gameplay für helle Aufregung. Gänzlich neue Marken eines großen Publishers sind selten, das Szenario frisch und unverbraucht und dann diese Prachtgrafik – die Spielerschaft war entzückt und fortan blieb The Division für die nächsten Jahre fest in den Listen der meistgewünschten Veröffentlichungen. Ein Third-Person-Deckungshooter mit fester Onlineanbindung und RPG-Komponenten. Nicht dass es das nicht schon einmal gegeben hätte (siehe Defiance), doch mit dem Stadt-Szenario, dem Fehlen von Aliens oder fiktiven Waffen und der interessanten Multiplayer-Anbindung, waren genug Alleinstellungsmerkmale gegeben und es entstand schnell ein großer Hype.

Nach mehrfacher Release-Verschiebung, einem geschlossenen Alpha- und Beta-Test sowie einer öffentlich zugänglicher Betafassung, ist The Division nun erschienen und das ausgesprochen erfolgreich. Kein anderer Ubisoft-Titel konnte sich in den ersten 24 Stunden schneller verkaufen. Angesichts vieler etablierter Marken wie Assassins Creed, Ghost Recon oder Splinter Cell ein riesiger Erfolg.

Dem Release zuvor ging jedoch ein mittlerweile fast gewohntes Ubisoft-Community-Drama einher. Von einem Grafik-Downgrade war die Rede. Tatsächlich fällt die finale Fassung von The Division weniger geschmeidig und imposant aus als im 2013 gezeigten Videomaterial. Doch reden wir hier von Nuancen. Mit anderen Worten: Die Grafik von The Division ist nach wie vor absolut fantastisch, äußerst detailliert und nutzt sämtliche neueste Grafikfeatures.

Zum Staunen schön: Die Grafik von The Division ist absolut hervorragend!

Der Detailgrad von New York Citys Straßenschluchten sucht seinesgleichen. Überall findet man kleine und größere Objekte die von Entwicklerhand manuell gesetzt, eindrucksvolle tiefgehende Kulissen schaffen. Nie hat man das Gefühl einen Ort schon einmal gesehen zu haben oder ein bestimmtes Haus bereits zu kennen. Das ist schon eine große Leistung, bedenkt man dass The Division nur in der Stadt spielt. Weder ein GTA noch Assassins Creed haben ein solch komplexes und vor allem realistisches Stadtbild darstellen können. Das Licht- und Schattenspiel bei Tag und Nacht, Witterungseffekte – Ubisoft Massives Snowdrop-Grafikengine leistet modernste Arbeit und zaubert ein Bild auf den Schirm, das kommenden Spielen ein Vorbild sein wird. Unbestätigt doch denkbar: Das erst 2017 erscheinende nächste Assassins Creed-Spiel könnte ebenfalls die Snowdrop Engine nutzen.

“Schon mal darüber nachgedacht…”

…warum Fahrzeuge bei The Division so detailliert zerstört werden können? Fensterscheiben zerbersten dynamisch bei Beschuss, Autotüren springen auf, Reifen zerplatzen und herrliche Partikeleffekte sorgen für Staunen. Springt der Spieler auf die schneebedeckte Motorhaube, hinterlässt die Spielfigur Fußspuren. Doch warum eigentlich diese übertrieben wirkende Liebe zum Detail? Ganz einfach: Die zahlreichen Autos in der Spielewelt dienen als wichtigste und meist genutzte Deckungsmöglichkeit. Sie so komplex wie möglich zu gestalten, ist eine clevere und einfache Art um das Bild einer dynamischen und realistischen Welt zu erzeugen.

Abseits der spektakulären Technik versprachen die Trailer und nicht zuletzt der Titelzusatz “Tom Clancy’s” eine tiefgehende Hintergrundgeschichte. Schauplatz New York City – ein künstlich erschaffener Pocken-Virus sorgt für unzählige Todesopfer und Infizierte. Fünf Tage später ist das Leben der “Stadt die niemals schläft” komplett zum Erliegen gekommen. Chaos herrscht, terroristische Gruppen streifen durch die fast menschenleere und gebeutelte Stadt. Einige Bezirke stehen unter Quarantäne und bergen nach wie vor höchste Infizierungsgefahr. Als Agent der Regierungsorganisation “The Division” werdet ihr in das Gefahrengebiet geschickt um Recht und Ordnung wieder herzustellen. Eigentlich eine Steilvorlage für eine spannende und interessante Spielstory. Doch Pustekuchen – das Gerüst der grandiosen Grafikengine, nutzt The Division lediglich in den ersten ein bis zwei Spielstunden für Ingame-Zwischensequenzen, die nur wenige Charaktere vorstellen und es kaum schaffen die Brisanz der Krisensituation zu vermitteln. Im weiteren Spielfortschritt muss sich der Spieler damit begnügen, nur durch das Auffinden von Tonbändern, Funksprüchen und hologrammartigen Darstellungen, Einblick in die Hintergrundstory zu bekommen. Das lässt sich durchaus mit Spielen aus der Dark Souls-Spielreihe vergleichen, wo die Geschichte ebenfalls sehr subtil und indirekt vermittelt wird. Bei The Division geschieht das allerdings eher plump und unbefriedigend – auf einer Art Sammelspielchen basierend, die auch schon aus anderen Ubisoft-Spielen bekannt ist: “Finde 100 Tonbänder, 50 Hologramme usw.”.

Unlösbare Aufgabe (auch für Division-Veteranen): Wie heißen die hier abgebildeten Charaktere?

In puncto Story hat Ubisoft also enormes Potenzial verschenkt. Die Snowdrop-Engine setzt Gesichter und Mimik gut in Szene. Warum also der Verzicht darauf Charaktere stärker hervorzuheben? Wieso kann ich mich nach über 100 Spielstunden an keinen Namen erinnern?

Der Virus ist nach wie vor aktiv und einige Gegenden nach wie vor verseucht. Des Öfteren wird der Spieler mit Leichensäcken konfrontiert und die Atmosphäre ist auf passive Art und Weise sehr gelungen. Dass es aber keinerlei Kontakt zu lebenden Infizierten gibt und die Wirkung bzw. die Phasen des Virus nicht in der Story dargestellt wurden (in Missionen oder Dialogen), ist überraschend wie enttäuschend.