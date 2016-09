No Man’s Sky: 21 Minuten neues Gameplay

No Man’s Sky gehört zweifelsohne zu einem der meist erwarteten Spiele dieses Jahres. Kein Wunder. Frei von jeglichen Ladezeiten, von einem frisch entdeckten Planeten in den Weltraum zu fliegen, um dann wieder in ein anderes Sonnensystem zu huschen, das schafft Eindruck. Die noch zu klärende Frage: Was macht man eigentlich sonst so? Woher wird die Motivation kommen um No Man’s Sky immer und immer wieder zu spielen?

IGN US haben mit Sean Murray den Schöpfer des Spiel getroffen und zeigen 21 Minuten neues Gameplay-Material. Gespielt wurde wahrscheinlich direkt von der PS4 (zumindest wird der PS4-Controller genutzt).

No Man’s Sky erscheint am 21. Juni 2016 für PC und PS4.