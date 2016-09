Test: Quantum Break

Unser Test zu Quantum Break widmet sich der Xbox One-Version. Bitte beachtet den separaten Kasten oberhalb der Wertung für einen wichtigen Hinweis bezüglich der PC-Fassung!

9. Oktober 2016, 4:15 Uhr: An der Riverport University wird eine Apparatur in Betrieb genommen, die durch die künstliche Erzeugung eines rotierenden schwarzen Lochs das Meyer-Joyce Feld manipulieren kann. Eine Fehlkalkulation führt dazu, dass die Inbetriebnahme der Maschine einen gefährlichen Riss in besagtem Feld erzeugt. In den nächsten Tagen werden sich Anomalien häufen, in denen das Feld keine neuen Chronon-Partikel mehr erzeugt. Das Universum steuert auf den Zero State zu.

Um die Prämisse von Remedys neuem Machwerk Quantum Break noch einmal verständlicher zu formulieren: Im physikalischen Insitut der Riverport Universität steht eine Zeitmachine. Sie ist fast perfekt, aber wenn man mit der Zeit spielen will, dann reicht fast perfekt eben nicht. Dennoch wird die Machine aktiviert, mit katastrophalen Folgen. Die Zeit gerät aus den Fugen und am Ende dieser Katastrophe steht der Nullzustand: Das Ende der Zeit selbst!

In der Haut von Protagonist Jack Joyce sind wir als Spieler an dieser Katastrophe nicht ganz unbeteiligt. Böse Zungen könnten sogar behaupten, wir hätten sie mitverschuldet. Also liegt es an uns das Unabwendbare abzuwenden und einen denkwürdigen Trip durch die Zeitreise-Story von Quantum Break zu unternehmen. Dabei ballern wir uns nicht nur in bester AAA-Manier durch Gegnerhorden, sondern erleben zudem eine toll geschriebene Story, die so bestimmt noch nie erzählt wurde.

In Zeitanomalien bleibt die Welt um den Spieler herum einfach stehen, was für spektakuläre Momente sorgt

Auch wenn die im Vorfeld der Veröffentlichung erschienenen Trailer bereits eine ganze Menge mehr über die Geschichte des Spiel verraten haben, wollen wir es an dieser Stelle mit den Spoilern belassen und stattdessen über den Erzählstil besagter Handlung schreiben. Remedy Entertainment hat es sich nämlich nicht nur zur Aufgabe gemacht eine spannende Story zu erzählen, sondern diese auch noch auf einzigartige Weise zu vermitteln. Das Erlebnis Quantum Break erstreckt sich nämlich nicht nur auf animierte Zwischensequenzen, sondern stützt sich auch auf im Spiel versteckte Hintergrundinformationen und eine Realfilm-Serie, die Spieler durch Entscheidungen im Spiel beeinflussen können.

Quantum Break baut um den Helden Jack herum eine Welt auf, die nicht nur aus wandelnden Pappfiguren mit eingebautem Audiorekorder besteht, sondern von interessanten Charakteren bevölkert wird. Die zahlreichen Schergen die ihr zuhauf in unausweichlichen Feuergefechten niederschießt und in die Luft sprengt, müssen hierbei ausgeklammert werden. Bei den genretypischen Gegnerwellen hat man grundsätzlich keine Chance die Konflikte gewaltfrei oder weniger tödlich zu lösen. Das steht dem sonst sehr Figuren-bezogenen Konzept des Spiels etwas widersprüchlich entgegen. Denn abseits dieser Kämpfe bewegt man sich in Quantum Break in einer Welt, in der sogar eure Widersacher nachvollziehbare Motive verfolgen und wenn dies einmal nicht sofort klar ist, dann ist man nur noch epichter darauf herauszufinden, wieso ein Charakter tut, was er tut.

X-Men-Darsteller Shawn Ashmore spielt Protagonist Jack Joyce – Nicht das einzige bekannte Gesicht im Spiel

Nicht ganz unschuldig daran ist die vierteilige Realfilm-Serie, die im ständigen Wechsel mit den spielbaren Abschnitten des Spiels, die Welt auf der anderen Seite der Medaille präsentiert. Um es in anderen Worten auszudrücken: Die Serie zeigt, was in den Reihen der Bösewichte vor sich geht. Dabei sei anzumerken, dass die Serie, gerade was Effekte angeht, nicht immer mit den hohen Standards der aktuellen Serien-Landschaft mithalten kann. Gerade die erste Episode fällt hier etwas negativ auf. Nichtsdestotrotz erfüllt die Serie mit guten bis sehr guten Schauspielern, ansprechendem Set-Design und gutem Writing seinen Zweck hervorragend.