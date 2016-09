Test: Enter the Gungeon

Enter The Gungeon ist das Erstlingswerk von Entwickler Dodge Roll und wäre das Resultat daraus, wenn Borderlands und Binding of Isaac ein gemeinsames pixeliges Baby hätten. Gänzlich originell ist das nicht. Nuclear Throne zum Beispiel, erschien Ende des Jahres und glänzte mit vergleichbarem Gameplay. Enter The Gungeon spielt sich ähnlich, setzt aber spielerisch noch eine ordentliche Pixelladung drauf.

Der Marine im Einsatz

Enter The Gungeon ist ein schneller Top-Down-Rougelike-Shooter. Mit einem von vier verschiedenen Charakteren ballert ihr euch durch düstere Dungeons bzw. “Gungeons“. Die Kerker bieten mehrere Räume, wobei am Ende des labyrinthartigen Abschnitts ein fieser Boss auf den Spieler wartet. Die prozedural generierten Umgebungen sorgen für unendlich viele Variationen, so dass sich kein Durchgang des Spiels gleich anfühlt. Das ist auch gut so, denn stirbt man ein Mal, fängt mal wieder von vorn an. Und Sterben, wird man sehr sehr oft. Der Schwierigkeitsgrad ist happig und ohne ständige Ausweichsprünge ist man den generischen Schussmustern gnadenlos ausgeliefert. Wirklich frustig oder repetitiv wird es jedoch nie.

Diese vier Charaktere könnt ihr zu Anfang auswählen

Entwickler Dodge Roll hat großartige Arbeit geleistet und den Fleiß merkt man an jedem Pixel. So viele verschiedene Gegner und Bossgegner warten darauf von euch entdeckt und beschossen zu werden. Über 200 Waffen bieten Abwechslung im Gameplay und locken zu “nur noch einer Runde mehr”. Alienraumschiffdüse, Giftblob-Schrotgewehr, Armorbogen, eine stinknormale Makarov-Pistole oder die gute alte AK 74 – die verrücktesten Ideen sind ebenso vertreten wie echte Klassiker.

Das Spiel ist wie eine Schachtel Pralinen – man weiß nie was man kriegt!

Manche Gegner lassen Währung fallen. Diese kann dafür eingesetzt werden um sich beim Händler mit dem Nötigsten einzudecken. Lebensenergie-Herzen, Munition, Waffen oder Schlüssel. Letzteres wird benötigt um die in den “Gungeons” verteilten Truhen zu öffnen, die Waffen oder nützliche Gagdets beinhalten.

Gutes Gameplay setzt gute Spielbarkeit voraus und auch hier punktet Enter the Gungeon auf ganzer Linie. Sämtliche Aktionen dürfen frei belegt werden. Egal ob mit Maus oder Joypad, der Spieler erhält stets die volle pixelgenaue Kontrolle. Somit ist das Spiel zwar bockschwer aber niemals unfair.

Garantiert nicht aus Entenhausen: Der Bossgegner Gatling Gans

Besonders praktisch: Auf dem Weg durch die Dungeons könnte es ja sein, dass ihr in Raum X vor einer Weile ein Item liegen gelassen habt. Statt mühsam durch leere Räume zurückzulaufen (Grüße an Binding of Isaac!), lässt sich jederzeit eine Teleport-Funktion nutzen.

Musikalisch setzt Enter the Gungeon auf fette Beats der Retroart, die sich zudem dem Geschehen auf dem Bildschirm dynamisch anpasst. Die Melodie klingt zahmer, wenn ein Gungeon-Raum geleert wurde und nicht gerade dutzende Geschosse über den Bildschirm flitzen.

Überall in den Räumen stehen kleine Kisten, Vasen, Bücherstapel und andere Objekte, die bei Beschuss kaputt gehen. Leider bergen diese keinerlei Beute, schade.

Klaatu Verata *HUST* – Im Ammonomicon stehen Infos über alle Gegner, Waffen und Items

Enter the Gungeon lockt genretypisch mit kurzen Suchtschüben. Ein kompletter Durchgang benötigt nur circa eine Stunde. Doch der Clou des Gameplays garantiert Spielspaß für Tage und Wochen. Selbst nach vielen Stunden mehr, hat man noch nicht alles gespielt, erspielt oder gesehen. Enter the Gungeon ist kurzum das perfekte Beispiel für viel Spiel für wenig Geld (unter 15 Euro bei Steam und PSN). Ein richtig feiner Indie-Kracher eben.

Leere Verlockung: Die vielen zerstörbaren Objekte bergen keinen Loot

Fazit

Digitales Kokain! Man könnte auch einfach sagen, Dodge Roll hat ein Best-Of-Spiel des Genres geschaffen. Liebevolle Pixelgrafik, check! Gefühlte 1000 Knarren, check! Harter aber fairer Schwierigkeitsgrad, wieder check! 2-Spieler-Sofa-Koop, oh ja! Alles was man sich bei einem Top-Vertreter des Genres wünschen könnte ist gegeben. Mein letzter Satz des Fazits ist typisch für einen solchen Kracher und zeugt von feinster Spielqualität: Ich muss jetzt aufhören zu schreiben, um nur noch eine kleine Runde mehr zu spielen…



Positiv

» Klasse Pixeloptik

» Große Gegnervielfalt

» Gigantisches Waffenarsenal

» Griffige Steuerung

» Gelungener Einsatz von Joypad-Vibration

» Deutsche Bildschirmtexte

Negativ

» Zerstörte Objekte (Kisten, Fässer etc.) hinterlassen keinerlei Beute

» Koop-Modus nur offline

6. April 2016 zu :

10





Systeme: PC, PS4 | Entwickler: Dodge Roll | Publisher: Devolver Digital | Release: 5. April 2016 | Testsystem: PC