The Division: Wie levelt man am schnellsten?

Alle Informationen die ihr braucht um bei Ubisofts The Division so schnell wie möglich zu leveln. Dieser Einsteiger-Guide befasst sich mit den wichtigsten Tipps und Tricks und der Antwort auf die Frage: Wie erreiche ich am schnellsten Level 30? Dazu muss man sagen, dass es sowohl das Agenten-Level als auch das Dark Zone-Level gibt. In diesem Guide verraten wir, wie man am schnellsten das Agenten-Level (PVE) erhöht und das Maximallevel 30 erreicht.

Generelle Tipps:

- Bis Level 30 könnt ihr die Dark Zone, also das PVP-Gebiet, komplett ignorieren

- Verkauft Gegenstände nur in einer Ratio von 1 zu 4. Das bedeutet, verkauft nur jedes vierte Item. Zerlegt die restlichen Gegenstände um Materialien für späteres Crafting zu erhalten. Auch wenn ihr dafür nur Level-niedrige Crafting-Materialien erhaltet, können sie in hochwertige Zutaten verarbeitet werden.

- Kauft Ausrüstungsgegenstände (oder craftet) nur, wenn das jeweilige Item 7-8 Level niedriger ist als das eures Charakters

- Lediglich die Waffe sollte alle 3-4 Level aufgerüstet werden

- Kopfschüsse bringen Bonus-XP

- manche Ausrüstungsgegenstände geben zusätzliche Bonus-XP auf Kopfschüsse

- immer wieder begegnet man Zivilisten in Not; unbedingt helfen, als Belohnung winken schnell verdiente Erfahrungspunkte und Kleidungsstücke

Tipp: Für permanenten Erfahrungsgewinn-Bonus den Sicherheitsflügel zuerst ausbauen

So schnell wie möglich auf Level 30

Konzentriert euch beim Ausbau der Operationsbasis zunächst auf den Flügel Sicherheit (Security). Nach Abschluss der Mission Lincoln-Tunnel-Checkpoint schaltet ihr in eurer Operationsbasis für 500 Vorräte im Sicherheitsflügel den Lagerzentrum-Perk frei. Der Perk ist ein permanenter Vorteil mit dem Namen Erfahrener Agent. Dieser Vorteil gewährt euch automatisch einen passiven +10 Prozent Bonus auf Erfahrung.

Nachfolgend solltet ihr euch nur mit Story-Missionen beschäftigen. Achtung: Macht keine Encounter also Zufallsmissionen (Kämpfe)! Die Story-Missionen führen euch jeweils zwei Levelstufen weiter. Falls euch ein Restquentchen an Erfahrungspunkten zur nächsten Stufe fehlt, erledigt die Nebenmissionen (Side-Missions). Keine Encounter oder andere Aktivitäten! Diese geben nur wenig Erfahrung und lenken euch von dem Ziel ab die Maximalstufe 30 so schnell wie möglich zu erreichen.

Ebenfalls sollte beachtet werden, dass auf dem schnellstmöglichen Weg zu Level 30, die Schwierigkeitsstufe “Schwer” der Story-Missionen getrost ignoriert werden kann. Die Gegner sind stärker und halten mehr aus, der Bonus an Erfahrungspunkten gegenüber der Schwierigkeitsstufe “Normal” ist aber viel zu gering. Das hält den Spielfortschritt unnötig auf, im Vergleich zu den deutlichen schnelleren und leichteren Missionen auf Stufe “Normal”.

Tipp: Zuallererst Lincoln-Tunnel-Checkpoint-Mission abschließen und am besten auf Schwierigkeitsgrad “normal”

Wenn ihr die hier genannten Tipps beherzigt, solltet ihr schnellstmöglich das PVE-Maximallevel 30 erreicht haben. Mit Stufe 30 beginnt der Spaß von The Division aber erst. Nun startet die Jagd auf High-End-Beute und auch der Zugang zum berüchtigten PVP-Gebiet Dark Zone empfiehlt sich jetzt erst.

Der moralisch verwerfliche Weg

Ihr wollt binnen wenigen Stunden von Level 1 bis Level 30 leveln? Ihr habt keinerlei Gewissensbisse oder Probleme damit im Nachhinein von manchen Leuten eventuell aufgezogen zu werden? Der moralisch verwerfliche Weg besteht darin, einer Gruppe mit Level-30-Agenten beizutreten (Freunde oder topoftheGAMES-Community-Mitglieder). Die Gruppe startet dann eine Mission auf fortgeschrittenem Level und da ihr mit eurem Low-Level-Charakter bereits bei einem einzelnen Treffer tot umfallt, müsst ihr möglichst weit im Hintergrund bleiben und in Deckung gehen. Die Erfahrungspunkte werden fair in der Gruppe geteilt und eurer Charakter bekommt einen für ihn übersaftigen XP-Happen serviert.

Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Ergänzungen zum Guide habt, nutzt den Kommentarbereich. Viel Spaß beim Leveln!